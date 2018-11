Gullar e Gomes vencem o 53º Jabuti A 53.ª edição do Prêmio Jabuti teve revelados ontem em São Paulo os vencedores de suas principais categorias. Ferreira Gullar recebeu o prêmio de Livro do Ano de Ficção por Em Alguma Parte Alguma. "Não sei se poesia é literatura, mas acho que fazemos poesia porque a vida não basta", disse. O Livro do Ano de Não Ficção ficou com 1822, de Laurentino Gomes, que disse receber o prêmio "com a sensação de missão cumprida. Acho que estou contribuindo para a ampliação do conhecimento sobre a História do Brasil". Cada um dos autores receberá R$ 30 mil.