Guns deve reunir 38 mil no Parque Antártica

Mas, pelo movimento nas imediações do Estádio, o local deve lotar rapidamente. Neste momento, a banda Rock Rockets toca no palco do Parque Antártica. O movimento de cambistas é agressivo do lado de fora do Estádio, e a plateia se caracteriza por fãs de longa data do grupo - meninas de bandana no cabelo, grupos "uniformizados" com camisetas oficiais, sósias de Axl Rose no tempo em que ele lançou um dos discos mais famosos do rock''n''roll contemporâneo, Appetite for Destruction (1987).

A última vez que o Guns N'' Roses tocou no Brasil foi durante o Rock in Rio por Um Mundo Melhor, no Rio de Janeiro, em 2001. O excêntrico vocalista Axl Rose mergulhou então em novo longo retiro em sua casa em Los Angeles, emergindo no ano passado para lançar o álbum Chinese Democracy, que teve péssima recepção da crítica.

Apesar disso, seus fãs seguem firme na idolatria e têm lotado arenas por todos os lugares onde a banda passa.