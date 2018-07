Guns N´Roses mostra em SP set voltado para 1º álbum

Para disfarçar a voz em frangalhos, na nova turnê ("Chinese Democracy World Tour") Axl desvia a atenção do público com uma produção caprichada, músicos competentes e uma massa sonora cheia de efeitos. Há momentos em que sua voz some - propositalmente. Diferentemente de 2001, Axl pouco fala neste show. Naquele ano, tinha até uma tradutora no palco. Em Brasília, no show que apresentou no domingo, se resumiu a falar "Brasília". No fim do show de duas horas e meia de duração ainda pediu desculpas pelo atraso e o horário do término da apresentação (2h45).

Em cima do palco a banda formada por Tommy Stinson (baixo), Dizzy Reed (teclados), Bumblefoot, DJ Ashba e Richard Fortus (guitarras) Chris Pitman (teclados e baixo) e Frank Ferrer (bateria) está afinadíssima. Cada um deles - com exceção de Pitman - faz seu solo durante a apresentação. O baixista Tommy e seu jeito mezzo punk mezzo grunge é o clone de Duff McKagan, enquanto o guitarrista DJ Ashba emula Slash nas guitarras com direito a cigarrinho no canto da boca.

O repertório privilegia o primeiro álbum, "Appetite for Destruction" (1987). Os bons momentos do novo álbum (Chinese Democracy, de 2008, que demorou 14 anos para ficar pronto) ficam por conta da faixa título e de "Better", que funcionam bem ao vivo. É torcer para que Axl esteja de bom humor na noite de hoje.

Serviço

Guns N? Roses. Estádio Parque Antártica (38.213 lugares). Rua Turiassu, 1.840, 4003-0848. Hoje, 21h30. R$ 120/R$ 400. Classificação: 16 anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.