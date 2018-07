Gurgel diz ser alvo de quem teme julgamento do Mensalão O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, atribuiu nesta quarta-feira a pessoas que temem o julgamento do processo do Mensalão no Supremo Tribunal Federal as críticas que vem sofrendo por supostamente ter demorado em acionar o STF para investigar o empresário Carlinhos Cachoeira e suas relações com políticos.