Gurgel encaminha denúncia de Valério contra Lula para Minas Gerais

Valério foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 40 anos de prisão por ter operado o esquema do mensalão. Ele prestou depoimento a Gurgel em setembro do ano passado, no auge do julgamento do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), e disse que o ex-presidente tinha conhecimento do esquema de corrupção usado para comprar apoio político no Congresso.

Lula e o PT negaram as acusações e como o petista e as outras pessoas citadas no depoimento não têm foro privilegiado as denúncias de Valério devem ser analisadas pela primeira instância da procuradoria da República.

Caberá agora aos procuradores mineiros decidirem se é preciso ou não dar seguimento à denúncia e abrir um processo de investigação contra o ex-presidente.

O empresário mineiro recebeu a maior condenação entre os 25 réus do mensalão considerados culpados pelo esquema.

O processo no STF levou mais de cinco meses para ser julgado. Além de Valério, tradicionais dirigentes petistas como o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, o deputado José Genoino, presidente do PT á época, e o ex-tesoureiro da sigla Delúbio Soares também foram condenados.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)