Gurgel pede ao STF apreensão de passaportes de condenados no mensalão

A análise do pedido cabe ao relator da ação penal, ministro Joaquim Barbosa, que viaja à Alemanha para um tratamento de saúde e não deve avaliar o pedido antes da viagem, dia 28, disse a fonte que pediu para não ser identificada.

Barbosa estará de volta ao país no dia 7 de novembro quando será retomado o julgamento do mensalão.

Se houver pedido de urgência, a avaliação caberá ao revisor do processo, ministro Ricardo Lewandowski. A tendência, segundo outra fonte do STF, é de que o pedido da Procuradoria-Geral da República seja acatado, já que a conclusão do processo --quando não restará mais possibilidade de recurso ou alteração do resultado-- pode levar um ano.

O escândalo do chamado mensalão, um esquema em que parlamentares receberiam dinheiro em troca de apoio político ao governo no Congresso, foi deflagrado em 2005 no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,

(Reportagem de Ana Flor)