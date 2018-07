Intercalando sucessos de sua carreira, como Gatinha Assanhada e Balada, com os de outros representantes do sertanejo universitário, o cantor, à frente do Bloco Pra Ficar, e conseguiu manter em alta o clima de alegria que "herdou" dos desfiles anteriores - comandados pelas estrelas Ivete Sangalo e Chiclete com Banana.