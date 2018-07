Há 1 ano em vigor, lei ainda não ''pegou'' em MT

Na lei estadual em vigor, os locais abertos em um dos lados - como varandas, calçadas, terraços e balcões externos - ficaram foram da proibição. Nos locais de uso coletivo fechados é permitida a instalação de fumódromos com exaustor de ar.

RIO GRANDE DO SUL

No Rio Grande do Sul, o fumo está proibido em recintos coletivos fechados públicos ou privados desde 3 de novembro, quando a governadora Yeda Crusius (PSDB) sancionou uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa. Mas a legislação não é tão restritiva: os fumódromos são permitidos, desde que equipados com sistema de exaustão da fumaça.

A legislação gaúcha é considerada inócua. Não estabelece sanções e nem como será feita a fiscalização. Essas regras devem ser definidas na regulamentação que o Executivo ainda não elaborou. O deputado estadual Miki Breier (PSB), autor da lei gaúcha, diz que uma norma federal que unifique a legislação no País seria positiva. COLABOROU ELDER OGLIARI