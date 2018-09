Há 10 anos ensino médio não atrai jovens

O atual crescimento no porcentual de jovens de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio, que hoje está em 85%, esconde uma outra estatística preocupante: o número de jovens nessa faixa etária fora da escola permanece praticamente inalterado há dez anos, em torno de 18%.

"Avançamos porque está diminuindo a defasagem idade série. Temos menos jovens no ensino fundamental", afirma Ricardo Paes de Barros, autor do estudo Abandono e Evasão no ensino médio do Brasil. "Mas estamos perdendo a frente de batalha de atrair os jovens para a escola." A pesquisa de Paes de Barros usa dados a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad).

Para Wanda Engel, presidente do Instituto Unibanco, a falta de ações efetivas nessa fase da educação dos jovens deve levar o Brasil a perder competitividade no cenário mundial por falta de mão de obra qualificada. "Existe uma bomba relógio sendo montada para a educação brasileira e ela se chama ensino médio", alerta Wanda.