Há 3,9 milhões a mais de mulheres Com 3.941.819 mulheres a mais do que homens em seu território, o Brasil viu a razão de sexo calculada pelo Censo Demográfico IBGE cair para 96/100 no ano passado, em uma redução de quase 1 ponto porcentual em relação a 2000, quando era de 96,9/100. Ao longo do tempo, porém, os homens naturalmente morrem mais, alternado o indicador.