Há 45 anos: O primeiro passeio em meio às estrelas

Os russos surpreenderam o mundo em 18 de março de 1965 com a façanha do cosmonauta Alexei Leonov, o primeiro homem a passear pelo espaço.

A televisão soviética transmitiu as imagens de Leonov dando "os primeiros passos do homem pelo caminho das estrelas", como qualificou o locutor soviético.

O astronauta flutuou durante 20 minutos preso por um cabo de cinco metros à nave russa Voskhod 2 - em russo, "Alvorada". A notícia foi manchete do Estado, que ilustrou a capa com uma radiofoto de agência internacional. A imagem foi tirada de uma tela de televisão em Moscou, mostrando Leonov fora da cápsula sideral russa. "Hoje, pela primeira vez, viu-se finalmente um homem libertado, flutuando no vazio, sem outro contato com a nave e com o mundo senão um tubo, verdadeiro cordão umbilical", relatou o jornal.

Em outro trecho, o texto da primeira página daquela sexta-feira destacou: "A ficção científica nunca se identificou de forma tão alucinante com a realidade como hoje."

Incidente. A Voskhod 2 realizou sua vitoriosa missão sem apresentar grandes problemas em órbita. A nave, informou o texto do Estado, efetuou cada volta em torno da Terra em 90 minutos e 9 segundos, a uma velocidade máxima de 495 km/h e mínima de 153 km/h.

Copiloto da espaçonave, Leonov foi lançado ao espaço após comando do piloto Pavel Beliayev. O astronauta, porém, teve dificuldade para retornar à câmara de pressurização após o passeio no espaço: exposta ao vácuo, sua roupa havia se expandido. Ele forçou a porta durante 8 minutos, até conseguir entrar.

Outro momento difícil foi o pouso da nave Voskhod 2. O módulo de serviço não se separou completamente, tal como planejado, e girou com violência, sem controle. Depois do pouso, a tripulação ainda passou a noite na floresta, ameaçada por lobos e nevascas, até ser localizada e resgatada no dia seguinte.

Repercussões. Segundo reportagem enviada pelo correspondente do Estado nos Estados Unidos, a notícia surpreendeu o público em geral, mas não os cientistas americanos, que havia tempos tinham grande respeito pela técnica de lançamento de foguetes dos russos.

Em Londres, o vice-presidente da Associação Interplanetária Britânica, Kennet W. Gatland, reconheceu o feito: "Esta foi a façanha mais incrível realizada em uma época incrível. (...) Em breve será possível o voo de ida e volta à Lua."