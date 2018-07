Há 60 anos

Nascido em abril de 1865, Vital Brasil morreu em 8 de maio de 1950, aos 85 anos. "A notícia do falecimento de Vital Brasil, ontem ocorrido no Rio de Janeiro, vem cobrir de luto a ciência nacional, de que ele era um dos mais autorizados representantes", lamentava o texto do Estado.

Vital Brasil Mineiro da Campanha - era costume do pai agregar o nome da cidade natal ao nome dos filhos - foi pioneiro no País na pesquisa sobre o efeito dos venenos de cobra nos animais e no ser humano.

Filho de pais pobres, teve de trabalhar muito para ajudar a família e concluir os estudos. Exerceu as funções de condutor de bonde, bedel em colégio e escrevente de polícia. Formou-se em 1891 em Medicina, no Rio. No ano seguinte foi para São Paulo e, três anos depois, começou a clinicar em Botucatu (SP). Ali enfrentou numerosas vezes problema cuja solução não aprendera no curso: as picadas de serpentes peçonhentas.

Em 1897 começou a trabalhar como ajudante no Instituto Bacteriológico de São Paulo, sob a direção de Adolfo Lutz. Em 1898, Vital Brasil e a equipe de saúde na qual trabalhava detectaram um surto de peste bubônica no porto de Santos. Vital seguiu para o litoral com o objetivo de colaborar na luta contra a doença. Acabou contraindo a peste, mas recuperou-se.

Vencida a epidemia em Santos, recebeu de Lutz a missão de criar um laboratório para produção de soros e vacinas que evitassem o alastramento da doença.

Butantã. Por decisão do diretor do Serviço Sanitário do Estado, Emílio Ribas, o local deveria ser afastado do centro de São Paulo, para não provocar pânico na população. O local escolhido foi a fazenda Butantã - terra firme em tupi-guarani. Em 1901 foi fundado o Instituto Serunterápico do Estado de São Paulo, que posteriormente foi rebatizado de Instituto Butantã.

Na fazenda, Vital começou o trabalho de imunização de cavalos para fazer a vacina contra a peste bubônica e venenos de serpentes. Com a criação do soro antiofídico, Vital Brasil ganhou respeito e admiração. Somente nos primeiros anos da aplicação de sua descoberta ele chegou a salvar três mil pessoas por ano só em São Paulo.

Ganhou prêmios de reconhecimento e se especializou em pesquisa clínica em Paris. Na volta, dirigiu durante 20 anos o Instituto Butantã, tornando-o conhecido como uma das mais bem sucedidas casas de pesquisa científica do mundo. No Rio, fundou o Instituto Vital Brasil, em Niterói, e foi condecorado por Getúlio Vargas.