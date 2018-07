Há relação nos ataques de Osasco-SP, diz polícia

Segundo ele, testemunhas e vítimas informaram se tratar de um grupo de seis pessoas. "Tudo indica, que seis pessoas usavam um carro popular (Um Fiat Palio ou GM Corsa) vermelho ou vinho, e uma motocicleta de grande cilindrada". A informação foi dada à polícia por duas das vítimas que sobreviveram aos ataques. Algumas testemunhas teriam visto um integrante a pé, mas a polícia presume que o suspeito seria o garupa da motocicleta.

Ainda é cedo para afirmar que os crimes possam ter sido assassinatos encomendados, mas, segundo Soares, "as vitimas poderiam nem conhecer os autores e os autores não conheciam as vitimas". Inicialmente, a Polícia Militar informou que as pessoas baleadas eram torcedores do Palmeiras e que estariam comemorando o título do time na Copa do Brasil, conquistado na noite de quarta-feira. Pela manhã, a corporação divulgou nota corrigindo a informação, informando que "em nenhuma das ocorrências havia torcedores do Palmeiras".

Agentes da Delegacia Seccional de Osasco, porém, informaram que uma das vítimas baleadas usava camisa do Palmeiras no momento dos crimes. Segundo a Polícia Civil, a maior parte dos homicídios parece ter acontecido em frente a bares e pontos de venda de drogas. A polícia acredita que a série de ataques não tenha relação com brigas de torcida. Durante a conversa com jornalistas, o delegado afirmou que "pessoalmente não acredito que tenha a ver com briga de torcida, mas não vamos descartar nada".