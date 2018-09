Há risco de deslizamentos, alerta Defesa Civil de SC

A Defesa Civil de Santa Catarina alerta que, apesar de a tendência ser de baixar a água lentamente nos próximos dias, ainda há risco de deslizamentos nas encostas. O tempo vai permanecer instável na faixa leste do Estado, em especial da Grande Florianópolis, com muitas nuvens e condições de chuva isolada, ainda por influência do deslocamento de umidade do mar para o continente provocado pelo giro de um sistema de alta pressão com centro no mar. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Do oeste ao litoral sul, o tempo será mais firme e com sol, aumento de nuvens e condições de pancadas isoladas de chuva no final do dia, devido ao aquecimento e ao deslocamento de um frente fria pelo Rio Grande do Sul. De Florianópolis ao litoral norte e no Vale de Itajaí, muitas nuvens com chuva alternando com aberturas de sol no decorrer do dia. Nas demais regiões, tempo mais firme com predomínio de sol e condições de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e noite, devido ao calor. A temperatura ficará elevada no interior do Estado e estável no litoral.