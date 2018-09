Há risco de fracasso em negociação de biodiversidade

O equivalente a 20% das 380 mil espécies de plantas do mundo correm risco de extinção, especialmente por causa da destruição do seu hábitat. Das 5.490 espécies de mamíferos, 1.130 estão ameaçadas de extinção e 70% da população de peixes corre perigo devido à pesca predatória.

Há oito anos, a comunidade internacional estabeleceu uma série de metas não obrigatórias para proteção da biodiversidade. A ideia era adotar uma ação no plano regional, nacional e internacional para reduzir decisivamente o ritmo de extinção das espécies. Mas pouquíssimas metas foram atingidas. Agora, a comunidade internacional pretende estabelecer novas metas - são 20 objetivos concretos mencionados no texto que vem sendo negociado. Outra meta é o acerto de uma estratégia assegurando que tais pontos estejam cumpridos em 2020. Os ambientalistas elogiaram as boas intenções contidas no documento, mas diversas passagens estão em parêntesis, indicação de que ainda não há consenso sobre o texto.

As negociações no Japão, contudo, não são tão difíceis quando as relacionadas ao aquecimento global. Por exemplo, ninguém nega que a perda da biodiversidade é um problema. Além disso, as negociações não devem ser carregadas de peso emocional como foi observado no debate sobre as mudanças climáticas.

RECINTO IMPRÓPRIO

Ibama transfere animais de Zoológico de Niterói

Cerca de 50 animais do Jardim Zoológico de Niterói estão sendo transferidos para dois outros locais: os zoológicos do Rio e de Volta Redonda. Segundo o diretor de fiscalização do Ibama, Márcio Urselino, eles estavam em recintos inadequados.

ECONOMIA VERDE

Fundo recebe projetos de redução de carbono

O Banco Itaú recebe, até o dia 30 de novembro, as inscrições para o programa Ecomudança, de fomento a projetos que contribuam para a redução das emissões de gases causadores do efeito estufa. O investimento deverá ser da ordem de R$ 440 mil.

Podem ser inscritos no programa projetos de organizações nas áreas de eficiência energética, energias renováveis e também projetos florestais para recuperação de mata nativa.

Criado em 2007, o Ecomudança destina 30% da taxa de administração dos fundos de investimento Itaú Ecomudança a projetos de redução de gases causadores do efeito estufa. As inscrições podem ser feitas em itau.com.br/ecomudanca.

GOLFO DO MÉXICO

Vazamento de óleo prejudica atum

A quantidade de atum atlântico juvenil caiu a um quinto em um importante local de desova no Golfo do México, por causa do vazamento de petróleo na região. A informação é da Agência Espacial Europeia (ESA), que usou imagens de satélite para fazer a avaliação. Os estoques deste tipo de atum caíram 82% nos últimos 30 anos. / AFRA BALAZINA, com SPIEGEL ONLINE e AGÊNCIAS