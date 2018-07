Há seis anos, uma derrota inesquecível

O São Paulo ficou hospedado em Pereira, município vizinho, e encarou trecho montanhoso, curvas sinuosas e barrancos para atingir o estádio da partida - a região faz parte da zona do café e tem cerca de 400 mil habitantes. Na chegada, o motorista da delegação tricolor, um colombiano, equivocou-se e passou a porta de entrada. Ao dar a ré, foi contido por Cuca, o técnico na época. "Vamos descer aqui mesmo." Cuca é supersticioso, acha (ou achava) que dar a ré pode resultar em má sorte. O elenco teve de enfrentar por alguns metros os torcedores do Once Caldas. Encontro pacífico, nada traumático.

Traumático, mesmo, foi o fim do jogo. O placar mostrava 1 a 1, resultado que levaria a semifinal para os pênaltis - no Morumbi, uma semana antes, 0 a 0. Cuca conversava com integrantes da comissão técnica para definir os batedores. Estava de costas para o campo quando ouviu uma explosão das arquibancadas. Era o gol da classificação do Once Caldas, campeão naquele ano. Na saída, ao conversar com os jornalistas brasileiros, precisou conter o choro. Além de ter deixado escapar a vaga na decisão da Libertadores, viu seu cargo ameaçado. Luís Fabiano, titular da seleção hoje, foi eleito o culpado pelo fracasso. "Ele se omitiu no jogo", disseram os são-paulinos.