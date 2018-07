Há tempo hábil para Peluso votar no mensalão, diz presidente do STF O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Ayres Britto, disse nesta sexta-feira haver tempo hábil para que o ministro Cezar Peluso leia o seu voto na ação penal do chamado mensalão antes de sua aposentadoria compulsória, em 3 de setembro.