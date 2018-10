Há um século: a questão da paz

Fim da Primeira Guerra era assunto há 100 anos:

"Tivemos hontem nova nota de Wilson á Allemanha. O processo de evacuação dos territorios invadidos e as condições do armisticio são questões, que devem ser deixadas ao juízo e ao arbitrio dos chefes militares do governo dos Estados Unidos e do governo dos alliados. Pelo governo dos Estados Unidos, declara-se desde já que não se acceita accordo senãocom todas as garantias, de maneira a não correr nenhum risco a actual supremacia millitar dos alliados no campo de batalha. Todos os belligerantes partilham deste modo de ver (...) solennemente Wilson lhes faz saber que é indispensavel, para que venha a pa e para que ella venha pela propria acção do povo allemão, que as instituições politicas do Imperio soffram uma profunda reforma, pela qual desappareça o poder arbitrario, que perturbou a tranquilidade do mundo. "

