Habeas corpus é concedido a médicos em Sorocaba-SP A Justiça concedeu na noite de hoje habeas corpus para soltura dos oito médicos e enfermeiras envolvidos no esquema de fraudes do Conjunto Hospitalar de Sorocaba e que continuavam presas. Elas estavam sendo examinadas no Instituto Médico Legal às 20h30 e em seguida seriam liberadas.