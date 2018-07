Habeas corpus é negado e PMs encerram greve de fome Durou 48 horas a greve de fome de cinco policiais militares presos em Ilhéus, no litoral sul da Bahia, acusados de participar da greve da corporação no Estado, ocorrida no início de fevereiro. Eles tentavam pressionar a Justiça para acelerar o julgamento de seus pedidos de habeas corpus, feitos pelo advogado Valdimiro Eutímio de Carvalho.