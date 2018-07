Hacker descobre suspeito de roubar laptop com câmera-espiã

Um adolescente suspeito de roubar um laptop de um apartamento no oeste de Londres durante os tumultos na cidade foi rastreado pelo dono do computador, um especialista em segurança de informações.

O apartamento do americano Greg Martin no bairro de Kensington foi saqueado na última quarta-feira. Seu computador Macbook Pro e outros pertences foram roubados.

No entanto, Martin, que já foi consultor técnico do FBI e se define como "hacker profissional", descobriu a identidade do suspeito através de um programa de rastreamento que havia instalado no computador e conectado a seu iPhone.

Com a ajuda do programa, Martin chegou até mesmo a tirar fotos de Soheil Khalilfar, de 18 anos, com a câmera do laptop, sem que o adolescente soubesse.

Khalilfar foi preso e acusado de posse de bens roubados.

Facebook

Em seu blog, Martin contou que depois de informar ao programa de rastreamento que seu laptop havia desaparecido, teve que esperar até que um relatório sobre a localização da máquina chegasse até ele por e-mail.

"Quase dois dias cansativos tinham se passado e eu estava em um jantar de negócios em Luxemburgo, quando recebi um e-mail que quase me derrubou da cadeira de tanta excitação", disse.

A partir daí, descreveu como monitorou a navegação do suspeito na internet e conseguiu encontrar seu perfil no site de rede social Facebook.

"Depois de duas horas vendo ele assistir vídeos religiosos e comprar um (carro) Mercedes A class no Autotrder (site britânico de venda de carros usados) ele finalmente apareceu no Facebook!"

Com as informações que encontrou, que incluíam nome completo, endereço e nome da escola de Khalilfar, o americano descobriu que ele morava a somente quatro ruas de seu apartamento.

Depois de ser informada sobre os detalhes do suspeito, a polícia invadiu sua casa e o prendeu, recuperando o computador.

Khalilfar foi solto sob fiança, mas terá que comparecer a uma audiência na próxima sexta-feira.