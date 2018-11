Hackers derrubam site da Prefeitura de Porto Alegre O site da Prefeitura de Porto Alegre foi tirado do ar na tarde deste domingo por um grupo de hackers em protesto contra o aumento das passagens municipais - de R$ 2,70 para R$ 2,85 -, vigente a partir desta segunda-feira. O grupo intitulado Infinity Hackers afirmou via Twitter que também atingiu as páginas da empresa municipal de ônibus Carris e da EPTC (Empresa de Transporte e Circulação) da cidade.