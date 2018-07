Hackers invadem sites brasileiros em protesto

Enquanto permaneceu fora do ar, a página da cantora exibia a mensagem em inglês "If Megaupload is down.... You Are Down Too!!!" (Se o Megaupload caiu... Você também caiu) com a máscara do filme V de Vingança, tradicional marca do grupo. O acesso à página online da cantora só foi restabelecido por volta das 11h30 da manhã. A assessoria de imprensa da artista informou que a cantora está de férias e que o site é hospedado no portal da gravadora Universal - que também foi invadido. Ao todo, os hackers do Anonymous informaram ter derrubado 114 portais brasileiros.

Sites em todo o mundo estão sendo hackeados por causa do fechamento do Megaupload e também porque o grupo é contra o projeto de lei americano Stop Online Piracy Act (Sopa). O projeto - do senador republicano Lamar Smith, do Texas - tinha como proposta apertar o cerco aos sites que compartilhavam "materiais pirateados". Por causa da avalanche de protestos virtuais, Smith retirou o projeto da pauta do Congresso dos Estados Unidos na última sexta-feira.

Também para protestar, os sites Wikipédia e Craigslist tiraram seus conteúdos do ar na semana passada. O Facebook, o Google e a Amazon ameaçaram ficar fora do ar, mas não aderiram ao movimento. A ameaça, no entanto, também serviu de pressão para derrubar o projeto de lei.Scrivano)