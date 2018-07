Haddad abrirá licitação para troca de semáforos O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, disse, nesta terça-feira, que abrirá licitação, ainda no primeiro semestre do ano, para trocar a rede de semáforos do centro expandido de São Paulo. O investimento deve superar R$ 100 milhões. "O relatório que chegou ontem com fotos é que os equipamentos estão sucateados e com falta de manutenção", disse o prefeito.