Haddad: aluno terá acesso a avaliação de instituições O ministro da Educação, Fernando Haddad, anunciou hoje que todos os relatórios do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes) serão públicos para que os estudantes universitários do país tenham acesso à avaliação das instituições onde estudam. "Antes da Lei do Sinaes, os cursos eram avaliados única e exclusivamente pelos exames nacionais. Vários cursos que reiteradamente tinham conceito E, eram aprovados como cursos muito bons pela comissão de especialistas. Os indicadores preliminares mostram que o que parece bom pode ser frágil. Agora, as comissões vão ter que justificar e explicar o porquê isso acontece. Com a divulgação de todos os relatórios, os alunos poderão entender o porquê", afirmou Haddad, no Rio. Desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o conceito preliminar de curso é um novo componente da avaliação das instituições de educação superior que combina o Enade, o Índice de Diferença de Desempenho (IDD) - que mede o valor agregado entre os alunos ingressantes e concluintes - e a avaliação de três variáveis: infra-estrutura, corpo docente e projeto político-pedagógico das instituições. Haddad comemorou a decisão da juíza Vellêda Bivar Soares Dias Neta, da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que negou a ação cautelar proposta pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado do Rio de Janeiro (Semerj) que solicitava que as instituições fluminenses fossem informadas previamente dos resultados do conceito preliminar de cursos e do Enade, que foram divulgados hoje. Haddad informou que pretendia divulgar os resultados antes, mas esperou a decisão da Justiça. "Com isso, vai se consolidando no país uma jurisprudência favorável à avaliação, uma avaliação mais amadurecida. Estamos construindo uma avaliação que vai ser exemplo para o mundo", afirmou.