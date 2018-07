Haddad bate Serra e PT volta a dirigir São Paulo após 8 anos

Com 90,78 por cento das seções eleitorais apuradas em São Paulo, Haddad tem 56,04 por cento dos votos válidos, contra 43,96 por cento de Serra, o que já lhe garante a vitória, diante das abstenções e votos brancos e nulos que vem sendo computados na apuração.

O resultado confirma as pesquisas de intenção de voto deste segundo turno, assim como a pesquisa de boca de urna do Ibope, que apontavam vitória do petista.

Escolhido pessoalmente pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para representar o PT na eleição paulistana, Haddad foi ministro da Educação nos governos Lula e Dilma Rousseff. Também atuou na prefeitura durante o governo Marta Suplicy, a última petista a comandar a capital paulista, entre 2001 e 2004.

A vitória de Haddad em São Paulo é apontada por analistas como estratégica para o PT. Além de comandar a maior cidade do país e o terceiro maior orçamento, ela dá aos petistas uma vitória sobre o arquirrival PSDB e sobre Serra, figura histórica do tucanato que já disputou duas eleições presidenciais.

Escolhido pessoalmente pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Haddad contou com apoio direto da presidente Dilma Rousseff que participou de comícios tanto no primeiro quanto no segundo turno da disputa.

A vitória de Haddad, na primeira vez em que disputa uma eleição, também o coloca como uma das novas lideranças do PT, mais uma apontada diretamente por Lula, que já havia sido o fiador da candidatura de Dilma à Presidência em 2010.

Pelo lado tucano, a derrota fragiliza a posição do partido no Estado e torna o futuro eleitoral de José Serra incerto.

(Reportagem de Eduardo Simões; Edição de Alexandre Caverni)