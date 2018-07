Haddad comenta exigências de acampados na prefeitura Ao ser questionado sobre as exigências do grupo de 150 famílias (cerca de 350 pessoas) acampado desde a madrugada desta segunda-feira, 15, em frente à sede da Prefeitura de São Paulo, o prefeito Fernando Haddad (PT) afirmou que as 55 mil habitações prometidas não são suficientes para atender a demanda e que as moradias não vão só para movimentos sociais. "Temos de ter transparência para destinar as moradias. Não posso destinar as moradias só para as entidades que fazem parte do movimento sem-teto", afirmou.