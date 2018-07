Haddad confirma substituição da Prova São Paulo

"A decisão não tem nada a ver com a política. A questão é que não se conseguiu, com o exame, a produção coerente e regular de resultados", afirma o secretário de Educação do município, Cesar Callegari. Os resultados de 2012, ainda não divulgados, já foram encaminhados para as escolas.

Ao Estado, o secretário antecipou em fevereiro que a Prova São Paulo daria lugar ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que usa a Prova Brasil como referência. A Prova São Paulo avaliava entre 300 mil e 350 mil alunos por ano, a um custo de R$ 6,3 milhões. / DAVI LIRA