Haddad convida o Movimento Passe Livre para reunião A Prefeitura de São Paulo informou que fará uma reunião extraordinária na terça-feira, 18, para discutir a questão do transporte público na capital paulista. Representantes do Movimentos Passe Livre (MPL), organizador dos últimos quatro grandes protestos pela redução da tarifa de ônibus na cidade, foram chamados à mesa, que terá como interlocutores membros do Conselho da Cidade - órgão consultivo da sociedade civil criado no dia 26 de março.