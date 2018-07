Haddad cria comissão contra trabalho escravo em SP O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), assinou nesta segunda-feira, 07, no auditório da Biblioteca Mário de Andrade, o decreto que institui e regulamenta a Comissão Municipal para a Erradicação do Trabalho Escravo (Comtrae). O órgão vai elaborar políticas públicas para enfrentar esse tipo de crime na capital paulista. O evento contou com a presença do diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, Guy Ryder, em primeira visita oficial ao Brasil.