Haddad cria conselho para discutir trânsito e transporte Aposta da gestão do prefeito Fernando Haddad (PT) para discutir o setor de transportes, o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) foi instituído oficialmente nesta terça-feira, 2, por meio de publicação no Diário Oficial da Cidade. O comitê havia sido prometido pelo petista na semana passada, quando a Câmara Municipal ainda discutia a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Transportes, para investigar a chamada "caixa-preta" dos gastos públicos com as empresas de ônibus, e que poderia desgastar a imagem do governo municipal.