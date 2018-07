Haddad critica Serra por índice da rede municipal

Segundo o Ideb, as escolas do município tiveram nota 4,8 ao final da 4.ª série, ante uma meta de 4,9, e nota 4,3 ao final da 8.ª série, também inferior à meta de 4.6.

A solução apontada pelo petista para melhorar a educação municipal e superar a meta do Ideb até 2013 é a mesma que tem apresentado para os setores de transporte, moradia e saúde: mais parcerias com o governo federal. Haddad prometeu trazer os programas Universidade Aberta do Brasil, que oferece cursos de pós-graduação a professores da rede pública, e o Mais Educação, para instituir o ensino integral nas escolas com pior desempenho.

Haddad, ex-ministro da Educação, recusou-se a comentar as medidas em estudo pelo atual chefe da pasta, Aloizio Mercadante, para reverter a estagnação do ensino médio em todo o País, também apontada pelo Ideb. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que a rede municipal cresce "de forma sólida", o que revelaria "o acerto de suas políticas".