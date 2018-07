Haddad critica 'tentativas de atentado' contra Enem

BRASÍLIA - O governo federal tem enfrentado "tentativas de atentado" contra o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), disse nesta quinta-feira, 19, o ministro da Educação, Fernando Haddad, durante o programa Bom Dia, Ministro. Ao deixar o estúdio de gravação, Haddad voltou a afirmar que a realização de dois Enems neste ano não está garantida. Em clima de despedida do cargo, ele fez um balanço da sua gestão e comentou a sucessão de problemas envolvendo as últimas edições do exame.

"O coroamento do Enem passa por duas edições por ano, mas não podemos colocar a máquina em fadiga, sobretudo com essas novas exigências (o direito de permitir aos estudantes acesso às cópias das provas de redação, determinado pela Justiça Federal no Ceará). Está sendo discutido isso, existe esse problema novo, que apareceu nesta semana. São exigências às quais nenhum vestibular responde", afirmou.

O Enem do ano passado foi marcado pelo vazamento de questões do pré-teste, o que levou à anulação de itens da prova de alunos do Colégio Christus, de Fortaleza, Ceará. Ao todo, 1.139 estudantes, tanto do colégio quanto do cursinho do Christus, tiveram 14 questões canceladas. "Tenho certeza de que esse professor receberá a justa punição pelo péssimo exemplo que deu aos alunos e à sociedade brasileira", comentou Haddad, em referência ao professor Jahilton Motta, acusado de entregar a alunos um caderno com questões que cairiam no Enem. Além do professor, um outro funcionário do colégio foi indiciado por estelionato pela Polícia Federal.

"Chegaremos a uma situação em que instituições como o Enem sejam respeitadas por toda a sociedade, valorizadas, porque ele é realmente o passaporte de ingresso à educação superior. Não podemos recuar diante dessa covardia que é cometida contra o exame. Temos de ter coragem de perseverar nessa direção de consolidar o sistema", disse o ministro.