Haddad dará pasta de Governo a Macena

Macena é amigo do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que será candidato do PT ao governo de São Paulo, e tem bom trânsito no partido. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aconselhou Haddad a pôr na Secretaria de Governo um auxiliar de perfil discreto, próximo da cúpula do PT e com interlocução com o Palácio do Planalto.

O PT espera que Macena, tesoureiro do comitê de Haddad, em 2012, faça a "ponte" entre a administração municipal e as campanhas de Padilha e da presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição. O prefeito, porém, está mais preocupado com o seu governo.

Em conversas reservadas, Haddad avalia que foi atacado injustamente em seu próprio partido, ao longo de 2013, mas garante que não vai tomar medidas "populistas", sem respaldo financeiro, só para melhorar a imagem.

As mudanças no secretariado de Haddad devem ocorrer no fim deste mês ou no início de fevereiro. O prazo fixado pela Lei Eleitoral para que os ocupantes de cargos públicos que querem ser candidatos deixem as pastas termina em 5 de abril.

O prefeito também deverá substituir, entre outros, os secretários de Trabalho, Esportes, Desenvolvimento e Igualdade Racial. Haddad chegou a cogitar a possibilidade de convidar o deputado Paulo Teixeira (PT-SP) para a Secretaria de Governo, mas desistiu da ideia porque o parlamentar disputará novo mandato neste ano. Até agora o prefeito ainda não escolheu quem irá para a Secretaria das Subprefeituras no lugar de Chico Macena.