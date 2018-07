Haddad defende alinhamento federativo contra desafios O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), defendeu nesta manhã um "alinhamento federativo" para enfrentar os desafios na cidade de São Paulo. "Nós não temos condição de enfrentar essa agenda se São Paulo não for vista como estratégica do ponto de vista do desenvolvimento nacional", comentou, durante evento organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), sobre as questões como educação e saúde. Ele reiterou que São Paulo responde por 12% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.