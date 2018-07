Haddad defende aumento de tarifa de ônibus em São Paulo Apesar das preocupações do governo federal em evitar aumentos de preços para diminuir a pressão sobre a inflação, que já estourou a meta no acumulado de 12 meses, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, anunciou que as passagens de ônibus do município serão reajustadas no meio do ano. "Em junho, as passagens sobem. Isso já foi estabelecido em conversas com o governo federal", disse Haddad, sem citar índice e limitando-se a comentar que é preciso recompor a inflação do período.