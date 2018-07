Haddad descarta prova do Enem no primeiro semestre O ministro de Educação, Fernando Haddad, anunciou hoje que não vai haver uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste semestre. No final do ano passado, Haddad afirmou que o exame teria duas edições anuais, uma entre abril e maio, e outra em outubro. Segundo a assessoria do Ministério da Educação (MEC), não há previsão de quando será a próxima edição do Enem.