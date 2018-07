Haddad destaca estratégia de estádio da Gaviões O prefeito de são Paulo, Fernando Haddad, destacou a técnica da escola de samba Gaviões da Fiel durante o desfile no sambódromo. "Achei muito bom. Levantou. Eles têm uma técnica de estádio", disse o prefeito que é torcedor do São Paulo sobre a segunda agremiação a se apresentar neste início de madrugada do domingo.