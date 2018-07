Haddad destaca organização do carnaval em SP

"São Paulo era tido como o túmulo do samba e nós provamos o contrário", disse. "Foram mais de 300 blocos pelas ruas e neste ano a organização foi melhor do que no ano passado", afirmou o prefeito.

A expectativa da Prefeitura é de arrecadar cerca de 90 milhões em turismo durante o período deste ano. "Pelo indicadores de comércio, nós já tivemos aumento das vendas ligadas ao carnaval".

Sobre os desfiles das escolas de samba, Haddad disse, ainda, que gosta de acompanhar a Vai-Vai, que desfila no sábado. "As escolas estão se profissionalizando."