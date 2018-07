Haddad deve anunciar plano de melhoria para ciclistas O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), vai anunciar um plano para melhorar as condições de segurança para ciclista na cidade, depois de queixas de usuários de bicicleta com o atropelamento de um jovem que perdeu um braço na Avenida Paulista há duas semanas. A informação foi dada em entrevista de Haddad à TV Globo, na manhã desta sexta-feira (22), ao terminar uma reunião de cerca de uma hora com cicloativistas que exigiram políticas do município nessa área.