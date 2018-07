Haddad discursa para manifestantes sem-teto Depois de enfrentar um protesto com cerca de mil sem-teto, que tomaram nesta manhã de quarta-feira, 17, o Viaduto do Chá, na região central, onde fica a sede da Prefeitura de São Paulo, o prefeito Fernando Haddad (PT) desceu de seu gabinete, no quinto andar do prédio, e foi até os manifestantes, na rua. Ele subiu até o carro de som e transformou o protesto em um comício.