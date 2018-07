Haddad discute dívida de SP no STF O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), se encontrou nesta terça-feira, 17, com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Alberto Barroso para tratar das dívidas do município referentes ao pagamento de precatórios judiciais, que são as dívidas decorrentes de decisões judiciais.