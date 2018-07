Haddad discute estratégias para SP sediar Expo 2020 O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), recebeu nesta sexta-feira o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo. A reunião, que ocorreu na sede da Prefeitura, durou cerca de uma hora. De acordo com a assessoria do Ministério das Relações Exteriores, o encontro entre Haddad e Figueiredo serviu para discutir, entre outros pontos, estratégias para a candidatura da capital paulista para sediar a Exposição Universal (Expo 2020). O evento é o terceiro maior do mundo, atrás apenas da Copa e da Olimpíada, e ocorre a cada cinco anos.