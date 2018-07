Haddad faz visita à Cracolândia e amplia programa

"Precisamos incrementar nossa presença aqui à noite. Como baixa a presença do poder público à noite, as pessoas que vêm de fora, que não são moradores da região nem em situação de rua, vêm em busca do acesso à droga fácil. Isso tem acontecido no período noturno, sobretudo na madrugada. Então, vamos estender nossa presença aqui para oferecer alternativas para dizer que isso aqui é um território com liberdade para ir e vir para todo mundo", disse.

Apoio.

Haddad afirmou também que obteve apoio do governo do Estado para que o Bom Prato instalado na região ofereça refeições também aos fins de semana - uma demanda dos atendidos pelo programa. "Acho que, com isso, damos mais um passo na direção correta de libertar a Luz da presença do crime", afirmou o prefeito.

Haddad percorreu a região acompanhado, a distância, por dois seguranças. Atendeu todos os cidadãos da área que o procuraram, com demandas que iam desde pedido de emprego como segurança na Prefeitura a cobranças por oferta de mais moradias para os sem-teto que vivem em locais invadidos. Posou para fotos com os moradores e conversou com crianças. Não foi hostilizado.

Ele caminhou pela Rua Helvétia desde a porta do terreno usado como sede do programa Braços Abertos, que já estava fechado, até o quarteirão da Alameda Barão de Piracicaba. Parou no ponto onde começa o chamado "fluxo" - local em que se concentram os dependentes usando drogas. Ali, conversou com mais moradores, mas não se aproximou das pessoas que estavam fumando as pedras. Em seguida, foi embora.

Atendimento.

A proposta com a ampliação do horário de atendimento da sede do programa é manter uma área de convívio social, com uma sala de estar e TVs, para que o local permaneça movimentado. Segundo a Prefeitura, 386 pessoas estão cadastradas no programa até o momento.