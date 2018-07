Haddad gasta R$ 37,7 mi em campanhas publicitárias Em 17 campanhas publicitárias realizadas nos primeiros seis meses de 2013, a gestão do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), gastou R$ 37,7 milhões em publicidade. No topo da lista dos gastos, estão as divulgações do balanço de 60 dias da Prefeitura, que custou R$ 7,8 milhões, e da Virada Cultural, de R$ 7,4 milhões - todo o evento, que teve 24 horas e apresentações de mais de 300 artistas, custou R$ 10 milhões.