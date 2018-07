Haddad: Greve não comprometerá provas do Enem Caso a greve dos Correios se arraste ao longo deste mês, a entrega das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - a ser aplicado nos dias 22 e 23 deste mês - não será comprometida, disse hoje o ministro da Educação, Fernando Haddad. "Isso é uma operação completamente dedicada, não tem nada a ver com a operação de rotina dos Correios", disse Haddad a jornalistas, após participar de audiência pública no Senado Federal para comentar os resultados do Enem 2010.