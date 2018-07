Haddad ironiza cor da camiseta do camarote oficial

"A SPTuris fez um bom trabalho, só erraram na cor da camiseta. Compraram o verde no dia do desfile Gaviões", em referência à cor do Palmeiras, rival no futebol da agremiação representante da torcida organizada corintiana.

Haddad chegou por volta das 22h40 no camarote oficial a tempo de ver a abertura do desfile, com a Nenê de Vila Matilde, preferida de Frederico, seu filho mais velho. Também acompanham o prefeito a mulher Ana Estela e a filha caçula Carolina.

Ele voltou a citar os recursos de R$ 34 milhões investidos no carnaval e afirmou ser cedo para uma avaliação do evento, já que prefere aguardar o fim da apuração. Neste ano, a prefeitura será responsável pela segurança e organização da abertura das urnas dos jurados. No ano passado, sob liderança da Liga das Escolas de Samba, houve tumulto.

Um episódio curioso marcou a chegada do prefeito. Ele e Ana Estela pediram a assessores para tomar Coca Zero. Foram prontamente atendidos, ainda que o camarote seja patrocinado pela Devassa, marca da Brasil Kirin, concorrente da Coca-Cola.