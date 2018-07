Haddad lança ação para reduzir filas

Por enquanto, a Prefeitura não deve anunciar a contratação de vagas na rede privada para a realização de exames. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a proposta é otimizar a estrutura existente, evitando a perda de horários por faltas. Para isso, desde o dia 18, funcionários do setor de agendamento de exames telefonam para as pacientes cadastradas na fila a fim de confirmar a presença na data e hora marcada com 15 dias antecedência. O alerta é feito novamente, por SMS, dois dias antes do exame.

Por determinação do secretário da Saúde, José de Filippi Júnior, o critério para a marcação dos exames será o período na fila. Pacientes que tiveram o pedido registrado há mais tempo serão as primeiras convocadas.

Após reduzir a fila por ultrassons e mamografias, a Prefeitura iniciará outras medidas na área e não descarta a necessidade de contratação de vagas adicionais em clínicas particulares.