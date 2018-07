Haddad: não é possível conceder cópia de correção O ministro da Educação, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 19, que não há condições tecnológicas de se conceder a cópia das correções da prova de redação aos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2011, como determinou a Justiça Federal no Ceará no início da semana.