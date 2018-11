Haddad nega que cartilha anti-homofobia seja do MEC O ministro da Educação, Fernando Haddad, disse que não conhece o material contra homofobia destinado a crianças apresentado hoje por integrantes da bancada evangélica da Câmara. "O material que eu vi não é do MEC", afirmou o ministro. "Todo o material oficial do MEC está no portal do ministério", emendou.